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Детский омбудсмен Забайкалья рассказала о звонке от телефонных мошенников

Детский омбудсмен Забайкалья рассказала о звонке от телефонных мошенников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Всё происходит в долю секунды, не дают опомниться», - подчеркнула она

Уполномоченный по правам ребёнка Забайкальского края Наталья Эпова рассказала о том, как ей недавно позвонили телефонные мошенники. Неизвестные заявили о взломе личного аккаунта на портале госуслуг и о том, что деньги надо спасать, как на её имя якобы уже оформляют микрозаймы.

- Поговорите со своими родителями, друзьями, коллегами. Всё происходит в долю секунды, не дают опомниться, - обратилась Наталья Эпова в своём Telegram-канале.

Данная мошенническая схема стала активно применяться в последнее время. Например, сперва жертве звонит «сотрудник Социального фонда». Он заявляет, что собеседнику необходимо сделать перерасчёт пенсии и просит назвать поступивший в смс код для оформления этой услуги.

После с жертвой связывается уже фальшивый сотрудник портала Госуслуг. Он сообщает, что с помощью этого кода преступники взломали аккаунт и теперь пытаются украсть деньги. Жертва начинает паниковать, а аферисты, в свою очередь, предлагают перевести деньги на «безопасный счёт».

На самом деле никакие микрозаймы не берутся, а аккаунт на портале госуслуг не взламывается. Злоумышленники рассчитывают на то, что жертва начнёт действовать в состоянии аффекта.
мошенничество уполномоченный по правам ребенка

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