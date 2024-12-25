В Бурятии прокуратура выявила тесноту в спальнях соццентра

Прокуратура Закаменского района выявила нарушения законодательства в деятельности комплексного центра социального обслуживания населения «Баянгол».- Установлено, что в спальных комнатах проживает больше граждан, чем предусмотрено санитарными правилами. Также частично отсутствовало необходимое количество мебели, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.После прокурорского вмешательства приобретены кровати с матрацами, стулья, шкафы. Кроме того, разработана проектно-сметная документация на строительство нового корпуса соццентра на 100 мест, проведена государственная экспертиза проекта. Само строительство запланировано на 2025 год.