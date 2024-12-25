25 декабря

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В селе Бурятии открыли дом культуры и библиотеку

В селе Бурятии открыли дом культуры и библиотеку
Общество,  Фото:администрация Тарбагатайского района
Они были закрыты на ремонт

На прошлой неделе в селе Куйтун Тарбагатайского района Бурятии состоялась торжественная церемония открытия обновлённого после ремонта здания Куйтунского дома культуры и сельской библиотеки. На открытии присутствовали представители районной администрации, администрации сельского поселения «Куйтунское», районного управления культуры и Куйтунской сельской библиотеки-филиала ЦБС.

- Сегодня важное событие для жителей Куйтуна. После ремонта мы открываем дом культуры и библиотеку. Надеюсь, что в отремонтированном здании будут созданы все условия для активного культурного досуга и образования, - сказал в приветственной речи глава Тарбагатайского района Андрей Гнеушев.

Для гостей была проведена экскурсия по библиотеке. А в заключение торжественной церемонии выступил семейский народный хор «Былина», сообщили в администрации района.
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