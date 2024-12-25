В Бурятии жителей пригородного района возмутили «лимиты» на электроэнергию



В пригородном Заиграевском районе возмутились из-за решения установить в Бурятии максимальные объёмы потребления электричества. Как В пригородном Заиграевском районе возмутились из-за решения установить в Бурятии максимальные объёмы потребления электричества. Как сообщал «Байкал-Daily» , в республике изменилась методика расчёта тарифов на электроэнергию. Их разделили на три диапазона. Нововведение коснётся только жителях РБ, отапливающих свои дома с помощью электрокотлов.



Так, по самому низкому тарифу – 3 рубля 77 копеек за кВтч – будут платить потребляющие до 7020 кВтч в месяц. Тем, кто потребляет до 10800 кВтч (второй диапазон), придётся отдавать по 3 рубля 81 копейку за кВтч, а свыше 10800 кВтч (третий диапазон) – уже по 8 рублей.



Заиграевцы поинтересовались в группе «Заиграево-инфо.24/7», на основании какого закона это сделали.



В республиканской службе по тарифам сослались на постановление российского правительства № 1628 от 26 ноября 2024 года. Именно в этом документе прописаны сезонные пороговые значения диапазонов электропотребления для отдельных регионов, в том числе – для Бурятии. Для них также установили повышающий сезонный коэффициент в 1,8. Он будет действовать с 1 января по 30 апреля 2025 года.



- Эта мера направлена на поддержку граждан, пользующихся электроотоплением, у которых в отопительный период складывается высокий уровень потребления электроэнергии. По данным АО «Читаэнергосбыт», у большинства даже с использованием электрокотлов выходит не более 7020 кВтч в месяц, – заявили в РСТ.



