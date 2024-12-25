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На севере Бурятии коммунальные предприятия не сдали экологическую отчётность

На севере Бурятии коммунальные предприятия не сдали экологическую отчётность
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушение выявила прокуратура

Северобайкальская межрайонная прокуратура выявила нарушение закона об охране атмосферного воздуха.

- Установлено, что три ресурсоснабжающие организации не осуществляли производственный экологический контроль на котельных, являющихся источниками негативного воздействия. В предусмотренные законом сроки обязанность по предоставлению в контролирующие органы отчётов об его результатах не была исполнена, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании коммунальных предприятий направить в Росприроднадзор и Бурприроднадзор отчёты об организации и результатах производственного экологического контроля в отношении источников, загрязняющих воздух.

Суд иски удовлетворил, решения исполнены.

Кроме того, виновные должностные лица привлечены к административной ответственности по ст. 8.5 КоАП РФ «Несвоевременное сообщение данных, полученных при осуществлении производственного экологического контроля объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду». 
прокуратура экология

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