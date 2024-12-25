В Забайкалье наградили звёзд спорта

Церемония награждения призёров и победителей конкурса «Звёзды Забайкальского спорта» состоялась 24 декабря в Чите. Участие в нем приняли более 200 человек.Благодарственные письма министра спорта Российской Федерации вручили Кристине Марченко, Маргарите Макаровой и Евгению Соколову.Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Забайкалья» присвоили Вадиму Карасеву. Ещё одно звание «Отличник физической культуры и спорт» присвоили Андрею Мельникову.Мастеров спорта вручили Яне Жаповой, Олесе Филипповой, Петру Беолусову, Тамидже Жамсарановой, Дмитрию Кутсару, Саяну Батосову и Егору Эпову.Лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта стал Сандан Намсараев, по неолимпийским видам спорта стала Варвара Машкина.Лучшим спортсменом по адаптивным видам спорта стал Бато Цырендоржиев. Лучший тренер по олимпийским видам спорта – Балта Цынгуев, по неолимпийским видам спорта – Виталий Семёнов.Лучший тренер по адаптивным видам спорта – Баир Анандаев, по командно-игровым видам спорта – Ирина Богданова. Лучший детский тренер – Денис Абашеев. Юным дарованием стал Денис Иртегов.Лучший руководитель физкультурной спортивной организации – Алексей Максимов. Лучшая спортивная общественная организация – Забайкальская федерация стрельбы из лука.Легенды спорта – Владимир Разуваев, Павел Зиргелс, Сергей Кошечкин, Бато Базаров, Валерий Жердев и Геннадий Ковалёв.Благодарственные письма за помощь в организации и проведении международных соревнований по стрельбе из лука на призы заслуженного мастера спорта СССР Владимира Ешеева вручили Елене Жилкиной, Дане Хателиной, Екатерине Мишкилеевой, Маргарите Шацкой, Полине Храмовой, Дарье Лазаревой, Кире Балагуровой, Регине Филипповой, Дарье Радионовой, Тимофею Сабадашеву, Араму Матевосян, Валерии Крапивиной, Олеси Макаровой, Евгении Бурлаченко и Виктории Шукшиной. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.