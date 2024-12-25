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С жительницы Бурятии списали деньги за чужой «мусорный» долг

С жительницы Бурятии списали деньги за чужой «мусорный» долг
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Деньги вернули после прокурорского вмешательства

Пожилой жительнице Хоринского района Бурятии начислили плату за вывоз мусора за период с января 2020 года по февраль 2024 года. На основании судебного приказа с её расчётного счёта удержана задолженность в сумме свыше четырёх тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась за помощью в прокуратуру, поскольку право собственности на дом было зарегистрировано лишь в 2024 году. В связи с этим оснований для взыскания платежей за предшествующие периоды не имелось.

После прокурорского вмешательства необоснованно удержанные деньги вернули, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
прокуратура мусор

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