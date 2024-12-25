В Улан-Удэ разыграют детский межрегиональный кубок по футзалу

С 9 по 12 января в Улан-Удэ состоится традиционный межрегиональный турнир по футзалу «Кубок Байкала». Соревнования состоятся в физкультурно-спортивном комплексе.За победу поборются команды 2012 года рождения. Участие примут 16 команд из Монголии, Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия.Все матчи турнира будут транслироваться в прямом эфире, сообщает детская футбольная лига РБ.