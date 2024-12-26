Бурятский лама рассказал о снах, предвещающих беременность и смерть



По словам Олега Намжилова, рыба – хороший знак. Он говорит о сильной энергетике, позволяющей человеку быть успешным в любых делах.



- В некоторых случаях это может означать появление ребёнка – особенно если вы ловите рыбу. Однако если она мёртвая, это означает неудачи, проблемы в делах, работе или любой другой деятельности, – пояснил настоятель Курумканского дацана. – Если рыбы на вас нападают или это делают другие водные обитатели, тогда быть болезням лимфы или сосудов.



Пауки, оказывается, тоже ничего хорошего не сулят.



- Их считают гневной формой проявления нагов (духов воды – прим). Значит, хозяева водной стихии разгневаны, да и карма созрела, поэтому появятся болезни, которые они насылают, – подчеркнул лама. – Энергетика воды воздействует на почки, кожу, слух и выделительную систему в целом. Какая именно карма «подоспела», можно будет узнать уже в ближайшие несколько дней, максимум – недель.



Белые, светлые пауки предвещают опухоли, отёки, кисты и плохой обмен веществ, чёрные – проявление старых болезней лимфы, цветные – особенно яркие, жёлтые – гной, фурункулы либо сильное ослабление организма из-за поражения лимфатической системы.





- Если пауки красные, то быть очень тяжёлому заболеванию – даже, возможно, смертельному, – добавил Еши Намжил лама.



А вот сон со слоном – особенно белого цвета – дарует великое благословение Будды и является кармическим.



- То есть это наработки, заслуги прошлых перерождений. Самый лучший, идеальный вариант – сидеть верхом на слоне сидеть и управлять им. Но такой сон возможен только у великих практикующих, йогинов. Слон символизирует Будду, совершенное состояние Чистоты сознания и непринуждённого естественного осознавания, – отмечает Олег Намжилов. – В древности запрещалось изображать, рисовать Будду. В странах, где преобладал буддизм, нередко чеканили монеты с изображением слона вместо него. Поэтому такой сон не может быть случайным, его надо заслужить.



Однако, по словам настоятеля «Гандан Ше Дувлин», могут быть намёки на это животное без его появления.



- Например, во сне будут говорить, что здесь только что был слон, или увидели его след и т.д. Это тоже очень хороший знак, дарующий благословение Будды, – заключил Еши Намжил лама.





Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) продолжает раскрывать в соцсетях значения снов. На этот раз он объяснил, что сулят сновидения о рыбах, пауках и слонах.