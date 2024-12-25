В районе Улан-Удэ для школьников проведут спортивные каникулы

Опубликован календарь физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий инструкторов по спорту на зимние каникулы с 29 декабря по 12 января в Железнодорожном районе Улан-Удэ.В районной администрации сообщили, что 29 ноября на ул. Октябрьская, 45, состоятся весёлые старты «С Новым Годом!» (возрастное ограничение: 0+). Новогодние товарищеские встречи по мини-футболу (возрастное ограничение: 0+) среди команд «Слава», «Сибиряк» и «Пента» пройдут 30 декабря в спортзале СОШ № 64. 4 января проведут соревнования по хоккею с мячом на валенках среди детей микрорайона Кирзавод (возрастное ограничение: 0+) на стадионе СОШ № 38.Турнир по хоккею с мячом на валенках (возрастное ограничение: 0+) запланирован 7 января на спортплощадке по ул. Октябрьская, 45. В этот же день состоится турнир по дартс (возрастное ограничение: 0+) в спортзале на ул. Туполева, 10. Турнир по настольному теннису (возрастное ограничение: 0+) пройдёт 8 января там же.- В связи с отсутствием в МАУ «ЦФМР г. Улан-Удэ» собственных спортивных объектов, с изменениями погодных условий в день проведения соревнований дата, время и место соревнований может меняться, - отметили в администрации Железнодорожного района.Также спортивные мероприятия проведут в новогодние каникулы в спортивных школах Железнодорожного района. 30 декабря 2024 состоится закрытое первенство «Лыжная гонка Деда Мороза» (возрастное ограничение: 0+) в спортивной школе № 4 «Снежинка». А с 4 по 7 января состоится открытый турнир по шахматам «Байкальские зори - Рождество» (возрастное ограничение: 0+) в спортивной школе № 8.