Улан-Удэ примет первенство Бурятии по русским шашкам

Оно состоится в конце следующей неделе
С 4 по 5 января 2025 года в Улан-Удэ пройдёт первенство Республики Бурятия по русским шашкам среди юношей и девушек. Турнир проведут на центральном стадионе РБ, на втором этаже административного здания.
К соревнованиям допускаются участники не старше 2006 года рождения. Предварительную заявку необходимо отправить на электронную почту: shashki.buryatiya@mail.ru в срок по 31 декабря включительно.
Регистрация участников первенства состоится 4 января с 10:00 до 10:30. Начало соревнований запланировано на 11:00, сообщает федерация шашек РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
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