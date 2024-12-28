Улан-Удэ примет первенство Бурятии по русским шашкам

С 4 по 5 января 2025 года в Улан-Удэ пройдёт первенство Республики Бурятия по русским шашкам среди юношей и девушек. Турнир проведут на центральном стадионе РБ, на втором этаже административного здания.К соревнованиям допускаются участники не старше 2006 года рождения. Предварительную заявку необходимо отправить на электронную почту: shashki.buryatiya@mail.ru в срок по 31 декабря включительно.Регистрация участников первенства состоится 4 января с 10:00 до 10:30. Начало соревнований запланировано на 11:00, сообщает федерация шашек РБ.