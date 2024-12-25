Стали известны даты проведения «Голоса кочевников» в Бурятии

Организаторы сообщили даты проведения популярного музыкального фестиваля «Голос кочевников» (6+). Мероприятие состоится 11-12 июля 2025 года.
Кто станет хедлайнером и какие музыканты будут выступать, пока неизвестно.
На прошлом «Голосе кочевников» было три сцены – «Солнце», Звезда» и «Луна», на каждой – своя программа. Зрителей радовали в том числе Дашима Соктоева, «Диктофон», Бадма-Ханда, «Сезон Dождей», Therr Maitz и Найк Борзов, которого пригласили на главный open-air лета в качестве хедлайнера.
Также проводились различные мастер-классы, показы мод, работало много точек общепита.
Вероятно, как и в прошлые годы, будущим летом фестиваль пройдёт в Ацагатской долине. Из столицы Бурятии туда можно добраться минут за 40, обычно в дни проведения фестиваля запускают общественный транспорт.
«Голос кочевников» давно стал визитной карточкой летней Бурятии. На фестиваль съезжаются любители этно-музыки со всех уголков России и даже из-за рубежа.
Возрастное ограничение – 6+