В районе Бурятии разыграли кубок по волейболу

Победили представители Хоринского района
На прошлой неделе в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии состоялся республиканский турнир по волейболу «Кубок райсовета». Юноши 2007-2008 годов рождения и младше боролись за призы районного совета депутатов.
Как сообщает федерация волейбола РБ, призёрами соревнований стали:
1 место — Хоринская ДЮСШ;
2 место — Кижингинская СОШ;
3 место — Еравнинская ДЮСШ.
Лучшим игроком стал Саян Д. из Хоринска. Лучшим связующим был признан Арсентий М. из Хоринска. Лучшим нападающим был Санжи Ц., представляющий Кижингу. Лучшим защитником – Бато Х. из Еравны.
«Простирание очищает карму», - отмечают в дацане
Участвовать будут команды из Монголии и трёх регионов России
Для них приготовят спортивно-массовые мероприятия
Они были закрыты на ремонт
Решение принято для поддержки муниципального транспорта
Лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта стал лучник Сандан Намсараев
Победили представители Хоринского района
Сверкающий автомобиль ездит по городу и поднимает всем настроение
Рейд прошёл в селе Поселье
Он подорожал на сто рублей
Прокуратура обязала заняться им местные власти
Строительство завершилось в этно-археопарке «Сухотино»
Они расположены на региональной дороге Таксимо – Нижнеангарск
Подведены итоги первого грантового конкурса 2025 года
Она будет расположена напротив парка «Бурушка» в Ингодинском районе