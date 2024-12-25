В районе Бурятии разыграли кубок по волейболу

На прошлой неделе в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии состоялся республиканский турнир по волейболу «Кубок райсовета». Юноши 2007-2008 годов рождения и младше боролись за призы районного совета депутатов.Как сообщает федерация волейбола РБ, призёрами соревнований стали:1 место — Хоринская ДЮСШ;2 место — Кижингинская СОШ;3 место — Еравнинская ДЮСШ.Лучшим игроком стал Саян Д. из Хоринска. Лучшим связующим был признан Арсентий М. из Хоринска. Лучшим нападающим был Санжи Ц., представляющий Кижингу. Лучшим защитником – Бато Х. из Еравны.