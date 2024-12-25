В Забайкалье пилота вертолёта оштрафовали за несанкционированный полёт

На 30 тысяч рублей

Могочинская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Прокуроры установили, что в ноябре 2024 года в районе посёлка Ксеньевка Могочинского района Забайкальского был осуществлен несанкционированный вылет вертолёта Ми-2.

«План полёта в уполномоченный орган на использование воздушного пространства не подавался, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. - У воздушного судна истёк сертификат лётной годности, на борту отсутствовала необходимая документация, а пилот не имел свидетельства».

По постановлению транспортного прокурора пилота привлекли к административной ответственности по нескольким статьям КоАП. Ему назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 30 тысяч рублей.