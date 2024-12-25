В Бурятии сельчан оставили без говядины

В одном из магазинов теперь продают только свинину
Жителей Мухоршибири озадачило исчезновение говядины в одном из дискаунтеров в райцентре. В группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» уточнили, почему там продают только свинину. «Может, появится и это мясо?», – поинтересовались сельчане.
Директор магазина, в свою очередь, пояснила, что говядина там была, «но, к сожалению, спросом не пользовалась». Поэтому её убрали из ассортимента.
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