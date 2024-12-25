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В Бурятии сельчане пожаловались на заснеженную дорогу

В Бурятии сельчане пожаловались на заснеженную дорогу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они заявили, что машинам даже негде разъехаться

Жителей Тарбагатайского района возмутило, что дорогу между сёлами Барыкино и Харитонов совсем не чистят от снега. Свои претензии по этому поводу люди высказали в группе «Тарбагатай-инфо 24/7».

- Недавно отправили КДМ (комбинированную дорожную машину – прим) для расчистки дороги, но она, почему-то не доехав до Харитоново примерно километров 7-8, развернулась и уехала обратно. Снега по обочинам очень много. Пусть доделывают незаконченную работу. Машинам разъехаться негде, – заявили сельчане.
 
Руководитель дорожного эксплуатационного управления Тарбагатайского района Наталья Соболева отметила, что сейчас КДМ с боковым отвалом для очистки находится на ремонте. За дорогу пообещали взяться как только он завершится.

дороги снег жалобы

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