В Бурятии сельчане пожаловались на заснеженную дорогу



Жителей Тарбагатайского района возмутило, что дорогу между сёлами Барыкино и Харитонов совсем не чистят от снега. Свои претензии по этому поводу люди высказали в группе «Тарбагатай-инфо 24/7».



- Недавно отправили КДМ (комбинированную дорожную машину – прим) для расчистки дороги, но она, почему-то не доехав до Харитоново примерно километров 7-8, развернулась и уехала обратно. Снега по обочинам очень много. Пусть доделывают незаконченную работу. Машинам разъехаться негде, – заявили сельчане.



Руководитель дорожного эксплуатационного управления Тарбагатайского района Наталья Соболева отметила, что сейчас КДМ с боковым отвалом для очистки находится на ремонте. За дорогу пообещали взяться как только он завершится.



