В Бурятии жители района пожаловались на холодную больничную еду

Руководство ЦРБ посоветовало подогревать её в микроволновке
Пациенты Петропавловской центральной районной больницы в Джидинском районе посетовали на холодные блюда, которые подают им сотрудники медучреждения. «Бывает, что еду приносят остывшую», – рассказали недовольные сельчане в группе «Джида-инфо 24/7».
Главврач ЦРБ Вячеслав Цыденов пояснил, что в каждом отделении есть микроволновая печь и чтобы подогреть еду, достаточно обратиться к медперсоналу.
Заодно руководитель медучреждения поделился планами на ближайшие два года. Так, в 2025-ом для больницы хотят закупить подобие армейских термосов на 10 литров каждый, а в 2026-ом в рамках второго этапа капремонта стационара – запустить в здании кухонный лифт.
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