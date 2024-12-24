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В Бурятии жители района пожаловались на холодную больничную еду

В Бурятии жители района пожаловались на холодную больничную еду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Руководство ЦРБ посоветовало подогревать её в микроволновке

Пациенты Петропавловской центральной районной больницы в Джидинском районе посетовали на холодные блюда, которые подают им сотрудники медучреждения. «Бывает, что еду приносят остывшую», – рассказали недовольные сельчане в группе «Джида-инфо 24/7».

Главврач ЦРБ Вячеслав Цыденов пояснил, что в каждом отделении есть микроволновая печь и чтобы подогреть еду, достаточно обратиться к медперсоналу. 

Заодно руководитель медучреждения поделился планами на ближайшие два года. Так, в 2025-ом для больницы хотят закупить подобие армейских термосов на 10 литров каждый, а в 2026-ом в рамках второго этапа капремонта стационара – запустить в здании кухонный лифт.

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