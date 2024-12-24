В Бурятии рассказали, каким будет креативный кластер

24 декабря состоялось заседание совета по культуре и искусству при главе Бурятии. Участники обсудили перспективы развития творческих (креативных) индустрий в республике, а также утвердили план работы на 2025 год. Членам совета был представлен проект будущего креативного кластера, который планируют открыть в декабре 2025 года.Главной задачей кластера станет «привлечение творческого сообщества республики и талантливой молодёжи, обеспечение среды и условий для зарождения в них бизнес-идей, а также производства, продвижения и продажи продуктов креативных индустрий».Сейчас формируется реестр потенциальных резидентов по основным направлениям:- медиа-производство (кино и анимация),- музыкальная индустрия, архитектура,- градостроительство и дизайн,- индустрия моды, гастрономия,- информационные технологии,- отдельным направлением выделена традиционная восточная медицина.Зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова сообщила, что по каждому направлению будут созданы рабочие группы.- Тема творческих креативных индустрий в республике очень важная, мы понимаем, что это и как сектор экономики, и как наше большое наследие. Эта тема обозначена президентом Российской Федерации как национальная цель по достижению устойчивой и динамичной экономики. Креативные индустрии сегодня переросли народное творчество – они становятся драйвером развития бизнеса и территории, при этом учитывается национальная идентичность нашего региона. В Бурятии высокий потенциал развития креативных индустрий. Наша республика обладает уникальным культурным кодом, имеет выгодное географическое положение. Всё это способствует активному культурному обмену традициями и вызывает интерес у зарубежных партнёров, - подчеркнула Евгения Лудупова.Как сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, в 2023 году республикой выкуплено одно из недействующих зданий Улан-Удэнского приборостроительного завода, и уже начата реконструкция. Общая площадь составляет более 16 тыс кв. м. На четырёх основных и четырёх консольных этажах разместятся помещения для резидентов: универсальные площадки, офисы и бутики, арт-мастерские, гастропространства, студия звукозаписи, кинопавильон, медиа-блок, репетиционные залы и другие помещения.- Одним из приоритетов развития креативных индустрий является формирование кадров. Так, в 2022 году по итогам конкурса минкультуры России на базе колледжа искусств создана школа креативных индустрий «Байкал-АРТ». Дети здесь обучаются на бюджетной основе и по пяти направлениям: «Анимация и 3D графика», «Дизайн», «Фото - и видеопроизводство», «Звукорежиссура», «Современная электронная музыка». В этом году выпустился первый набор 2022 года – 120 человек, - рассказала Соелма Дагаева.Также участники обозначили задачи на будущий год. Среди них: увеличение объёма производства анимационной продукции, фильмов, количество прослушиваний на стриминговых платформах музыкальных произведений.Кроме этого, планируется обеспечить вывод бурятских ювелирных и модных брендов на российский рынок, создать новые гастрономические пространства, реализацию архитектурных проектов по благоустройству территории, а также провести не менее четырёх масштабных международных, федеральных, межрегиональных форумов, фестивалей и других событийных мероприятий по направлениям креативных (творческих) индустрий.