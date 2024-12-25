Старые квартиры в Бурятии оказались в разы дороже загородного жилья



Похожие показатели – в Бурятии (63,1%), соседней с ней Иркутской области (61,1%) и Мордовии (60,7%). Замыкает первую пятёрку с максимальной разницей в ценах Москва (58,7%), сообщает РБК.



А вот среди субъектов с минимальным разрывом значатся Адыгея, Мурманская и Ивановская области и Санкт-Петербург.





Аналитики связывают такие показатели с рядом факторов. Прежде всего, это климат. В первой тройке субъектов он холодный и потому квартиру местным жителям купить проще, чем отапливать дом.



- Последнее к тому же требует значительных трат и с течением времени расходы на отопление и содержание дома могут нивелировать привлекательную разницу в цене со вторичкой, – отмечает издание со ссылкой на исследование.



Ценовой разрыв в столице объясняется сравнительно невысокой стоимостью «квадрата» в частных домах в поселениях Новой Москвы.



Частные дома во всех регионах России оказались дешевле, чем старые квартиры. Так, в Архангельской области жильё на вторичке дороже загородного более чем в два раза – разрыв там достигает 64%.