25 декабря

24 декабря

Популярное

Старые квартиры в Бурятии оказались в разы дороже загородного жилья

Старые квартиры в Бурятии оказались в разы дороже загородного жилья
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Разрыв в цене между ними превысил 63%

Частные дома во всех регионах России оказались дешевле, чем старые квартиры. Так, в Архангельской области жильё на вторичке дороже загородного более чем в два раза – разрыв там достигает 64%.
 
Похожие показатели – в Бурятии (63,1%), соседней с ней Иркутской области (61,1%) и Мордовии (60,7%). Замыкает первую пятёрку с максимальной разницей в ценах Москва (58,7%), сообщает РБК.

А вот среди субъектов с минимальным разрывом значатся Адыгея, Мурманская и Ивановская области и Санкт-Петербург.

Аналитики связывают такие показатели с рядом факторов. Прежде всего, это климат. В первой тройке субъектов он холодный и потому квартиру местным жителям купить проще, чем отапливать дом.
 
- Последнее к тому же требует значительных трат и с течением времени расходы на отопление и содержание дома могут нивелировать привлекательную разницу в цене со вторичкой, – отмечает издание со ссылкой на исследование.
 
Ценовой разрыв в столице объясняется сравнительно невысокой стоимостью «квадрата» в частных домах в поселениях Новой Москвы.
жилье недвижимость цены на недвижимость

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Борцы Бурятии поедут на всероссийский турнир памяти Миндиашвили
Борцы Бурятии поедут на всероссийский турнир памяти Миндиашвили
Общество, 24.12.2024
Определён предварительный состав сборной республики
Постановка из Бурятии в числе лауреатов всероссийского фестиваля
Постановка из Бурятии в числе лауреатов всероссийского фестиваля
Общество, 24.12.2024
Названы победители фестиваля народного творчества «Салют Победы»
В Бурятии выбрали лучших в финансовой грамотности
В Бурятии выбрали лучших в финансовой грамотности
Общество, 24.12.2024
Прошло заседание межведомственной координационной комиссии
В ленд-арт парке «Тужи» в Забайкалье поселились яки из Бурятии
В ленд-арт парке «Тужи» в Забайкалье поселились яки из Бурятии
Общество, 24.12.2024
В уголке живой природы теперь живут шесть лохматых телят
Школьник из Бурятии стал призёром всероссийского конкурса электронной музыки
Школьник из Бурятии стал призёром всероссийского конкурса электронной музыки
Общество, 24.12.2024
В финале его композиция помогла стать лауреатом II степени
В Забайкалье недосчитались жаворонков
В Забайкалье недосчитались жаворонков
Общество, 24.12.2024
2024 год выдался чрезвычайно неблагоприятным для певчих степных птиц Даурии
В Улан-Удэ продолжается проведение новогодних ёлок
В Улан-Удэ продолжается проведение новогодних ёлок
Общество, 24.12.2024
Очередная открылась в Советском районе
На Бурятии надвигаются снегопады
На Бурятии надвигаются снегопады
Общество, 24.12.2024
Порывы ветра достигнут 20 м/с
В театре Бурятии стало больше народных и заслуженных артистов
В театре Бурятии стало больше народных и заслуженных артистов
Общество, 24.12.2024
В республике продолжают чествовать театр оперы и балета
В Забайкалье манул заглянул в гости к инспекторам
В Забайкалье манул заглянул в гости к инспекторам
Общество, 24.12.2024
Кот находился от людей на безопасном расстоянии
В Иркутской области ветеранам СВО дадут деньги вместо участка
В Иркутской области ветеранам СВО дадут деньги вместо участка
Общество, 24.12.2024
В некоторых муниципальных образованиях региона возникли сложности с выделением земли
Глава Бурятии помолился у монумента Арьябалы
Глава Бурятии помолился у монумента Арьябалы
Общество, 24.12.2024
Он посетил его во время визита в Закаменский район

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^