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В Бурятии строители ЛЭП нарушили водное законодательство

В Бурятии строители ЛЭП нарушили водное законодательство
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушение выявили в Муйском районе

Прокуратура Муйского района Бурятии выявила нарушение водного законодательства в деятельности организации, строившей линию электропередачи.

Выявлено, что общество с ограниченной ответственностью строит высоковольтную линию и реконструирует подстанцию.

- В ходе работ использовалась вода из реки Муя. Также стоянка транспортных средств компании была организована в водоохраной зоне вне специально оборудованного места, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Ответственное должностное лицо подрядчика привлекли к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ «Использование водного объекта без документов», ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта». Ему назначили штрафы на общую сумму 18 тысяч рублей. 
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