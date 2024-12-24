В Бурятии строители ЛЭП нарушили водное законодательство

Прокуратура Муйского района Бурятии выявила нарушение водного законодательства в деятельности организации, строившей линию электропередачи.Выявлено, что общество с ограниченной ответственностью строит высоковольтную линию и реконструирует подстанцию.- В ходе работ использовалась вода из реки Муя. Также стоянка транспортных средств компании была организована в водоохраной зоне вне специально оборудованного места, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Ответственное должностное лицо подрядчика привлекли к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ «Использование водного объекта без документов», ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта». Ему назначили штрафы на общую сумму 18 тысяч рублей.