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В Бурятии инвалида через суд обеспечили нужными лекарствами

В Бурятии инвалида через суд обеспечили нужными лекарствами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В деле разбиралась прокуратура

Жительница Иволгинского района Бурятии - инвалид 2 группы, состоит на диспансерном учёте в медицинской организации. Лечащий врач ей назначил лекарства, однако медикаменты своевременно ей не выдавались. Также лечебное учреждение с нарушением сроков направило во врачебную комиссию медицинские документы сельчанки для проведения медико-социальной экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

После проведённой проверки прокуратура внесла представление главному врачу больницы. На сегодня нарушения устранены, инвалида обеспечили медицинскими препаратами.

Также прокурор обратился в суд о взыскании в её пользу компенсации морального вреда, причинённого в результате бездействия учреждения. Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил, решение уже вступило в законную силу. 
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