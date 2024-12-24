В Бурятии инвалида через суд обеспечили нужными лекарствами

Жительница Иволгинского района Бурятии - инвалид 2 группы, состоит на диспансерном учёте в медицинской организации. Лечащий врач ей назначил лекарства, однако медикаменты своевременно ей не выдавались. Также лечебное учреждение с нарушением сроков направило во врачебную комиссию медицинские документы сельчанки для проведения медико-социальной экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.После проведённой проверки прокуратура внесла представление главному врачу больницы. На сегодня нарушения устранены, инвалида обеспечили медицинскими препаратами.Также прокурор обратился в суд о взыскании в её пользу компенсации морального вреда, причинённого в результате бездействия учреждения. Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил, решение уже вступило в законную силу.