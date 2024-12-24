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В селе Бурятии три года возились со сценой для мероприятий

В селе Бурятии три года возились со сценой для мероприятий
Общество,  Фото:ОНФ
Её довели до ума только после вмешательства общественников

В заиграевском селе Новоильинск наконец-то разобрались с многострадальной сценой, предназначенной для выступлений и массовых мероприятий. Эта история началась ещё в 2021 году – конструкцию на общественной территории около местного дома культуры решили установить по программе «Жильё и городская среда».
 
Работы изначально оценили в 300 тысяч рублей. Подрядчик возвёл сцену, но с серьёзными дефектами – острый профлист лежал волнами, а доски оказались со щелями. Ни о какой безопасности речи, конечно же, не шло.
 
На ситуацию обратили внимание представители регионального отделения Народного фронта. Они обратились в прокуратуру, где проделанную работу признали халтурой. Администрация наняла других работников, чтобы всё исправить. Но и тут возникли сложности.
 
Сцену достроили в 2023 году – правда, без крыши, предусмотренной проектом. После очередного вмешательства общественников и возмущения жителей её всё же сделали, потратив ещё 300 тысяч.
 
При приёмке недосчитались одного метра кровли стоимостью в 80 000 рублей. Позже подрядчик – та самая фирма, которая взялась за установку изначально – недостачу устранил и добавил недостающий метр крыши. В 2024 году всё завершилось. Вопрос с затяжной стройкой активисты сняли с контроля.

онф строительство благоустройство сцена

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