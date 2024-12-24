В Улан-Удэ автоинспекторы помогли 9-летнему мальчику с судорогами

В Улан-Удэ госавтоинспекторы Аюр Хайдапов и Сергей Контаков помогли женщине оперативно доставить в больницу её девятилетнего сына. Мальчик потерял сознание, у него начались судороги.Инцидент произошёл 15 ноября. В тот день семья приехала из пригорода в Улан-Удэ за покупками. Мальчик с раннего утра чувствовал себя вяло, жаловался на головную боль. Мать, оставив ребёнка с родственником в машине, ушла в торговый центр. А через какое-то время узнала, что сын потерял сознание, и у него начались судороги.Помог в критической ситуации находившийся рядом экипаж ДПС. Полицейские переместили мальчика в служебную машину и вместе с его мамой поехали в больницу.«Cына, не спи!», - тревожно говорила женщина в салоне полицейской машины.По пути им встретился автомобиль скорой помощи. Ребёнка передали медикам.- Мама мальчика рассказала, что именно оперативная помощь сотрудников ДПС позволила избежать тяжёлых последствий для здоровья сына. Ребёнок несколько дней провёл под наблюдением врачей. Сейчас он находится дома, его жизни и здоровью ничего угрожает, - сообщили в МВД.