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В Улан-Удэ автоинспекторы помогли 9-летнему мальчику с судорогами

В Улан-Удэ автоинспекторы помогли 9-летнему мальчику с судорогами
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Оперативная помощь сотрудников ДПС позволила избежать тяжёлых последствий для здоровья

В Улан-Удэ госавтоинспекторы Аюр Хайдапов и Сергей Контаков помогли женщине оперативно доставить в больницу её девятилетнего сына. Мальчик потерял сознание, у него начались судороги.

Инцидент произошёл 15 ноября. В тот день семья приехала из пригорода в Улан-Удэ за покупками. Мальчик с раннего утра чувствовал себя вяло, жаловался на головную боль. Мать, оставив ребёнка с родственником в машине, ушла в торговый центр. А через какое-то время узнала, что сын потерял сознание, и у него начались судороги.

Помог в критической ситуации находившийся рядом экипаж ДПС. Полицейские переместили мальчика в служебную машину и вместе с его мамой поехали в больницу.

«Cына, не спи!», - тревожно говорила женщина в салоне полицейской машины.

По пути им встретился автомобиль скорой помощи. Ребёнка передали медикам.

- Мама мальчика рассказала, что именно оперативная помощь сотрудников ДПС позволила избежать тяжёлых последствий для здоровья сына. Ребёнок несколько дней провёл под наблюдением врачей. Сейчас он находится дома, его жизни и здоровью ничего угрожает, - сообщили в МВД. 

ГИБДД

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