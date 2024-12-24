В центре Улан-Удэ продолжают испытывать зимнюю горку

В самом центре Улан-Удэ, на площади Советов, вовсю заливают большую катушку и ледяные горки для детей «Град» и «Терем». Этим занимаются сотрудники комбината по благоустройству. Затем катушки проходят испытания – их проводят представители Гостехнадзора, комитета городского хозяйства (КГХ) и подрядчики.Они со скатов спускают на ледянке мешки с песком весом в 40, 80 и 120 килограммов – проверяют, на какое расстояние каждый докатится «в свободном движении». После специалисты едут по ним сами. При очередных испытаниях без замечаний не обошлось. Их уже устраняют.В КГХ рассказали и о строительстве деревянных катушек. Первым делом устанавливают каркас, обшитый сырым деревом, поскольку сухое «поведёт» на морозе.Заливка ведётся поэтапно – один слой каждый день. Использовать водовозку для этого не получится, поскольку вода в больших объёмах под напором смывает предыдущий, который намёрз до этого. Поэтому вход пускают «утюг» – конструкцию с баком, в которую заливается горячая вода. Лёд разравнивают по всему скату.- Заливка горки осуществляется в течение 10 дней. Когда на ней начнут кататься, лёд будет постепенно стираться, крошиться и приходить в негодное состояние и сделать новый слой уже не получится. «И горку на две недели мы не остановим», – пояснил начальник благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.Катушки пообещали обслуживать ежедневно. Специалистам предстоит контролировать слой льда и вручную подливать воду. За порядком на зимних аттракционах на площади будут следить операторы. Сама конструкция прошла сертификацию. Теперь на очереди – скат.