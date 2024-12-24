В Бурятии на две недели запретили ремонтировать сети



В Бурятии ввели двухнедельный запрет на плановый ремонт сетей. Он будет действовать с 25 декабря по 8 января 2025 года включительно. Такое решение «во избежание аварийных ситуаций» приняли на очередном заседании штаба по обеспечению энергобезопасности под председательством зампреда правительства республики по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова.



Во всех ресурсоснабжающих организациях назначили дежурных.



- В этот период организации будут работать в особом режиме для обеспечения потребителей надёжным теплоснабжением, электричеством и горячей водой, – подчеркнул Луковников.



Необходимые запасы топлива и материалов уже сформировали. Кроме того, подготовили необходимую технику и выверили схемы оповещения и вызова специалистов при возникновении аварий.



На стратегически важных объектах – котельных и объектах тепловых сетей в муниципальных образованиях – усилили меры безопасности и контроля технологического оборудования. Для работников провели инструктажи. Для быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации отладили взаимодействие с региональными и местными органами власти и профильными ведомствами.



- На территории республики установилась достаточно низкая температура, поэтому прошу более внимательно отнестись к работе котельных, посмотреть состояние сетей, а глав муниципальных образований – оперативно передавать информацию в случае аварийных ситуаций. Будем совместно принимать решения, чем потом устранять более серьёзные аварии, – отметил зампред.



