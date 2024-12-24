24 декабря

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Постановка из Бурятии в числе лауреатов всероссийского фестиваля

Постановка из Бурятии в числе лауреатов всероссийского фестиваля
Общество,  Фото:РЦНТ
Названы победители фестиваля народного творчества «Салют Победы»

Программа театрализованного представления из Бурятии «Тангариг» (возрастное ограничение: 6+) стала лауреатом всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы». Результаты фестиваля накануне опубликовали организаторы конкурса.

Сюжет постановки основан на реальных событиях. Режиссёром-постановщиком выступила заслуженный работник культуры РБ Евгения Герасимова, сценарист – Анастасия Худякова. В постановке «Тангариг» играют специалисты республиканского центра народного творчества, студенты Восточно-Сибирского государственного института культуры, колледжа искусств им. П.И. Чайковского, солисты народных фольклорных ансамблей «Уряал» и «Баян Сумбэр», актёры Кижингинского народного театра «Одон» Кижингинского района Бурятии, участники вокальной группы народного ансамбля народной музыки и танца «Сибирский сувенир», вокального ансамбля «Улаалзай», студенческого ансамбля народной песни «Живица» и образцовой школы танца «Акварель».

Свои театрализованные программы представили 56 регионов. Также звание лауреатов присуждено программам из Красноярского края, Амурской, Владимирской, Мурманской, Саратовской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областей, а также Ненецкого автономного округа и города Севастополя. Гран-при получила концертная программа Ярославской области.

- «Салют Победы» — это крупнейшее фестивальное движение, включающее в себя многоуровневую систему конкурсов и тематических акций, проходящих на всей территории Российской Федерации с 2023 по 2025 годы, - сообщает пресс-служба РЦНТ. - Старт фестивалю был дан 2 февраля 2023 года, а церемония открытия состоялась в мае того же года в Волгограде. В 2023-2024 годах прошли муниципальные и региональные этапы: тысячи исполнителей и творческих коллективов присоединились к крупнейшему фестивальному движению страны.

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