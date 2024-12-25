В Бурятии ожидается небольшой снег

Осадков будет немного
По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 25 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного.
Ожидается северо-западный ветер, скорость которого составит 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка, по южному Прибайкалью до 20 м/с, слабые метели, заносы. Температура днём будет колебаться в пределах -13, -18, местами -21, -26, по южному Прибайкалью -5, -10 градусов.
В Улан-Удэ сегодня временами небольшой снег. Днём от -14 до -16 градусов, ветер северо-западный 7-12 м/с, позёмка.
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Осадков будет немного
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