24 декабря

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Борцы Бурятии поедут на всероссийский турнир памяти Миндиашвили

Борцы Бурятии поедут на всероссийский турнир памяти Миндиашвили
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Определён предварительный состав сборной республики

С 26 по 29 декабря в Красноярске состоится IV всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Героя труда РФ, заслуженного тренера СССР Дмитрия Миндиашвили. В состязаниях примут участие более 200 борцов из Бурятии, Тувы, Якутии, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского края и других регионов. Церемония открытия пройдёт 27 декабря.

В федерации спортивной борьбы РБ назвали предварительный состав сборной Бурятии, который поедет на соревнования. Так республику у мужчин планируют представлять:
- в весовой категории 57 кг: Шагдуров Баир, Эрдынеев Пурбо и Баяндуев Жаргал;
- в весовой категории 61 кг: Гонжапов Бэлигто и Баршуев Борис (Бурятия / Иркутская область);
- в весовой категории 70 кг: Базаров Элбэкто (Бурятия / Забайкальский край) и Гармаев Сандан;
- в весовой категории 79 кг: Куприянов Дмитрий;
- в весовой категории 92 кг: Бальжинимаев Арсалан (Бурятия / Забайкальский край) и Шадапов Буянто;
- в весовой категории 97 кг: Балжимаев Чингис (Бурятия / Забайкальский край) и Жибалов Илья.

У женщин:
- в весовой категории 50 кг: Ухеева Аяна, Самбуева Дарима, Будаева Саяна;
- в весовой категории 53 кг: Бадмаева Дулма;
- в весовой категории 55 кг: Цыренжапова Аяна, Фирсова Ульяна;
- в весовой категории 57 кг: Жамсаранова Эржэма;
- в весовой категории 59 кг: Тукуренова Ульяна;
- в весовой категории 62 кг: Бадашкеева Алия, Цыремпилова Жаргалма;
- в весовой категории 65 кг: Дондокова Сарюна;
- в весовой категории 76 кг: Баландина Дарья.

Напомним, что на данном турнире будет оспариваться путёвка на кубок Ивана Ярыгина, который пройдёт в Красноярске с 22 по 27 января.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия вольная борьба спорт

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