Борцы Бурятии поедут на всероссийский турнир памяти Миндиашвили

С 26 по 29 декабря в Красноярске состоится IV всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Героя труда РФ, заслуженного тренера СССР Дмитрия Миндиашвили. В состязаниях примут участие более 200 борцов из Бурятии, Тувы, Якутии, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского края и других регионов. Церемония открытия пройдёт 27 декабря.В федерации спортивной борьбы РБ назвали предварительный состав сборной Бурятии, который поедет на соревнования. Так республику у мужчин планируют представлять:- в весовой категории 57 кг: Шагдуров Баир, Эрдынеев Пурбо и Баяндуев Жаргал;- в весовой категории 61 кг: Гонжапов Бэлигто и Баршуев Борис (Бурятия / Иркутская область);- в весовой категории 70 кг: Базаров Элбэкто (Бурятия / Забайкальский край) и Гармаев Сандан;- в весовой категории 79 кг: Куприянов Дмитрий;- в весовой категории 92 кг: Бальжинимаев Арсалан (Бурятия / Забайкальский край) и Шадапов Буянто;- в весовой категории 97 кг: Балжимаев Чингис (Бурятия / Забайкальский край) и Жибалов Илья.У женщин:- в весовой категории 50 кг: Ухеева Аяна, Самбуева Дарима, Будаева Саяна;- в весовой категории 53 кг: Бадмаева Дулма;- в весовой категории 55 кг: Цыренжапова Аяна, Фирсова Ульяна;- в весовой категории 57 кг: Жамсаранова Эржэма;- в весовой категории 59 кг: Тукуренова Ульяна;- в весовой категории 62 кг: Бадашкеева Алия, Цыремпилова Жаргалма;- в весовой категории 65 кг: Дондокова Сарюна;- в весовой категории 76 кг: Баландина Дарья.Напомним, что на данном турнире будет оспариваться путёвка на кубок Ивана Ярыгина, который пройдёт в Красноярске с 22 по 27 января.