В Бурятии сельчан возмутили зимние каникулы не как у всех

Жителей Прибайкальского района возмутило, что зимние каникулы у местных школьников закончатся 9 января, в то время как у большинства – только 13-го. Родители учеников поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», «в чём они провинились».В районном управлении образования пояснили: учебный график каждая школа утверждает в начале учебного года, продолжительность которого составляет 34 недели.- Количество недель в каждой четверти тоже строго определено. В учебных графиках районных школ учтены все требования федеральных образовательных программ, – подчеркнули в РУО.Там добавили, что в районе зимние каникулы начнутся 28 декабря – то есть раньше, чем в том же Улан-Удэ, где они стартуют 30-го.- Мы уходим на каникулы раньше и выходим на учёбу – тоже, – добавили и в управлении.