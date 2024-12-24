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В Бурятии сельчан возмутили зимние каникулы не как у всех

В Бурятии сельчан возмутили зимние каникулы не как у всех
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Прибайкальском районе они закончатся сразу после новогодних праздников

Жителей Прибайкальского района возмутило, что зимние каникулы у местных школьников закончатся 9 января, в то время как у большинства – только 13-го. Родители учеников поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», «в чём они провинились».

В районном управлении образования пояснили: учебный график каждая школа утверждает в начале учебного года, продолжительность которого составляет 34 недели.

- Количество недель в каждой четверти тоже строго определено. В учебных графиках районных школ учтены все требования федеральных образовательных программ, – подчеркнули в РУО.

Там добавили, что в районе зимние каникулы начнутся 28 декабря – то есть раньше, чем в том же Улан-Удэ, где они стартуют 30-го.

- Мы уходим на каникулы раньше и выходим на учёбу – тоже, – добавили и в управлении.


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