В Бурятии состоится зимний чемпионат по спортивному ориентированию

4 января 2025 года в Бурятии проведут чемпионат и первенство республики по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. Лыжная гонка – лонг состоится в центре соревнований посёлка Селенгинск в Кабанском районе.К участию допускаются представители муниципальных образований Бурятии и других регионов РФ по возрастным категориям:М 12 - Мальчики до 13 лет – 2013-2014 гг.р. и младше;Ж 12 – Девочки до 13 лет - 2013-2014 гг.р. и младше;М 14 - Юноши до 15 лет. 2011-2012 гг.р;Ж 14 - Девушки до 15 лет 2011-2012 гг.р;М 17 - Юноши до 18 лет - 2008-2010 гг.р;Ж 17 - Девушки до 18 лет - 2008-2010 гг.р;М 21 - Мужчины -2007 г.р. и старше;Ж 21 - Женщины-2007 г.р. и старше;М 40 - Мужчины - 1985 г.р. и старше;Ж 40 - Женщины - 1985 г.р. и старше;М 50 - Мужчины - 1975 г.р. и старше;Ж 50 - Женщины - 1975 г.р. и старше;М 60 - Мужчины -1965 г.р. и старше;Ж 60 - Женщины - 1965 г.р. и старше;«Новички» - участники, впервые принимающие участие в соревнованиях по ориентированию, либо не имеющие спортивного разряда (любого возраста).11:00 – 12:20 – Регистрация участников, выдача чипов и номеров участника12:20 – Парад открытия соревнований13:00 – Начало соревнований15:30 – Окончание соревнований16:00 – НаграждениеПобедители и призёры в личном зачёте награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.