25 декабря

24 декабря

Популярное

В Бурятии состоится зимний чемпионат по спортивному ориентированию

В Бурятии состоится зимний чемпионат по спортивному ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он пройдёт в Кабанском районе

4 января 2025 года в Бурятии проведут чемпионат и первенство республики по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. Лыжная гонка – лонг состоится в центре соревнований посёлка Селенгинск в Кабанском районе.

К участию допускаются представители муниципальных образований Бурятии и других регионов РФ по возрастным категориям:
М 12 - Мальчики до 13 лет – 2013-2014 гг.р. и младше;
Ж 12 – Девочки до 13 лет - 2013-2014 гг.р. и младше;
М 14 - Юноши до 15 лет. 2011-2012 гг.р;
Ж 14 - Девушки до 15 лет 2011-2012 гг.р;
М 17 - Юноши до 18 лет - 2008-2010 гг.р;
Ж 17 - Девушки до 18 лет - 2008-2010 гг.р;
М 21 - Мужчины -2007 г.р. и старше;
Ж 21 - Женщины-2007 г.р. и старше;
М 40 - Мужчины - 1985 г.р. и старше;
Ж 40 - Женщины - 1985 г.р. и старше;
М 50 - Мужчины - 1975 г.р. и старше;
Ж 50 - Женщины - 1975 г.р. и старше;
М 60 - Мужчины -1965 г.р. и старше;
Ж 60 - Женщины - 1965 г.р. и старше;
«Новички» - участники, впервые принимающие участие в соревнованиях по ориентированию, либо не имеющие спортивного разряда (любого возраста).

Программа соревнований
11:00 – 12:20 – Регистрация участников, выдача чипов и номеров участника
12:20 – Парад открытия соревнований
13:00 – Начало соревнований
15:30 – Окончание соревнований
16:00 – Награждение

Победители и призёры в личном зачёте награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.

Возрастное ограничение: 0+.

Бурятия спорт чемпионат Бурятии спортивное ориентирование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Борцы Бурятии поедут на всероссийский турнир памяти Миндиашвили
Борцы Бурятии поедут на всероссийский турнир памяти Миндиашвили
Общество, 24.12.2024
Определён предварительный состав сборной республики
Постановка из Бурятии в числе лауреатов всероссийского фестиваля
Постановка из Бурятии в числе лауреатов всероссийского фестиваля
Общество, 24.12.2024
Названы победители фестиваля народного творчества «Салют Победы»
В Бурятии выбрали лучших в финансовой грамотности
В Бурятии выбрали лучших в финансовой грамотности
Общество, 24.12.2024
Прошло заседание межведомственной координационной комиссии
В ленд-арт парке «Тужи» в Забайкалье поселились яки из Бурятии
В ленд-арт парке «Тужи» в Забайкалье поселились яки из Бурятии
Общество, 24.12.2024
В уголке живой природы теперь живут шесть лохматых телят
Школьник из Бурятии стал призёром всероссийского конкурса электронной музыки
Школьник из Бурятии стал призёром всероссийского конкурса электронной музыки
Общество, 24.12.2024
В финале его композиция помогла стать лауреатом II степени
В Забайкалье недосчитались жаворонков
В Забайкалье недосчитались жаворонков
Общество, 24.12.2024
2024 год выдался чрезвычайно неблагоприятным для певчих степных птиц Даурии
В Улан-Удэ продолжается проведение новогодних ёлок
В Улан-Удэ продолжается проведение новогодних ёлок
Общество, 24.12.2024
Очередная открылась в Советском районе
На Бурятии надвигаются снегопады
На Бурятии надвигаются снегопады
Общество, 24.12.2024
Порывы ветра достигнут 20 м/с
В театре Бурятии стало больше народных и заслуженных артистов
В театре Бурятии стало больше народных и заслуженных артистов
Общество, 24.12.2024
В республике продолжают чествовать театр оперы и балета
В Забайкалье манул заглянул в гости к инспекторам
В Забайкалье манул заглянул в гости к инспекторам
Общество, 24.12.2024
Кот находился от людей на безопасном расстоянии
В Иркутской области ветеранам СВО дадут деньги вместо участка
В Иркутской области ветеранам СВО дадут деньги вместо участка
Общество, 24.12.2024
В некоторых муниципальных образованиях региона возникли сложности с выделением земли
Глава Бурятии помолился у монумента Арьябалы
Глава Бурятии помолился у монумента Арьябалы
Общество, 24.12.2024
Он посетил его во время визита в Закаменский район

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^