В Чите проведут выставку в честь Сагаалгана

Выставку в честь Сагаалгана – праздника Белого месяца, который отмечают во время первого весеннего новолуния по лунному календарю, откроют в краевом художественном музее в Чите 14 февраля. Мастера могут отправить заявки до 31 января.Главными темами выбрали символы восточного календаря, 12-летний животный цикл и животных. Организаторы примут произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Количество работ не ограничено.Заявки с фотографиями работ нужно отправить на электронную почту: mvc355401@yandeх.ru, а в теме письма указать «Восточный календарь». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.