В Забайкалье манул заглянул в гости к инспекторам

В Забайкальском крае манул пришёл в гости к инспекторам на кордон Тэли, расположенном на озере Зун-Торей. Это первый случай в нынешнем сезоне, когда один из самых скрытных диких котов показывается на глаза людям.Надо сказать, что на этом кордоне, как и на Уточи, манул порой живёт месяцами. Как говорит териолог Вадим Кирилюк, кот Палласа ищет укрытия, которых так не хватает в степи со времени массового истребления тарбагана －главного строителя нор. Поэтому манул забредает на кордоны и пользуется разными постройками для обитания. Заходит порой манул и на чабанские стоянки, если, конечно, там нет собак.－Последние пять-шесть лет на этих двух кордонах манул встречается регулярно, － рассказывает Вадим Кирилюк. － До этого здесь он попадался на глаза крайне редко. Больше всего диких котов фиксировали в 2008-2013 годы к северу от Зун-Торея на мысе Мырген и в Ходанах. Сейчас, можно сказать, численность манулов на Тореях в целом средняя. То есть их не так уж и много, но и говорить о том, что их нет вовсе, нельзя.Численность манулов, как говорит учёный, тесно связана с кормовой базой. Если пищух и грызунов много, то кот чувствует себя хорошо и быстро размножается. Но как только кормовая база сокращается, то, соответственно, снижается и численность манулов. Коты в поисках лучшего места уходят из родных территорий.- Однако следует отметить, что манул －животное очень чувствительное к любому прессу. Он не может быстро и долго бегать, так что его догонит и пеший человек. Из орудий самообороны у кота только острые когти на коротких лапках и зубы, которые, увы, не спасут от клыков собак или других хищников. Поэтому единственное, что может сделать манул, － это спрятаться и надеяться, что его не заметят, - сообщает пресс-центр Даурского заповедника.Как все животные дикие коты страдают и от болезней. Для них опасны панлейкопения кошек, а для манулят － токсоплазмоз. Года четыре назад в Оловяннинском и Борзинском районах находили несколько трупов котов Палласа, некоторых － на одном поле с трупами лис и корсаков. В те годы свирепствовало бешенство, которое, по всей видимости, задело и манулов.