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Глава Бурятии помолился у монумента Арьябалы

Глава Бурятии помолился у монумента Арьябалы
Общество,  Фото:«Закамна-инфо.24/7»
Он посетил его во время визита в Закаменский район

Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил монумент божества Арьябала в Закаменском районе республики. Также глава региона побывал в парке религиозно-познавательного туризма «Арьябала».

- Там построена деревянная разветвлённая тропа общей площадью более 2,4 тыс. кв. м. Она ведёт к утверждённому месту установки монумента божества Арьябала, к субургану и озеру долголетия, - сообщает администрация Закаменского района со ссылкой на «Закамну-инфо.24/7». - Кроме того, там установили обзорный пирс, возвели беседки для отдыха. Доступна первая часть тропы и для маломобильных граждан. Также в этом месте построили десять модульных благоустроенных юрт.
Бурятия буддизм Закаменский район глава Бурятии

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