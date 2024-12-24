Глава Бурятии помолился у монумента Арьябалы

Он посетил его во время визита в Закаменский район
Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил монумент божества Арьябала в Закаменском районе республики. Также глава региона побывал в парке религиозно-познавательного туризма «Арьябала».
- Там построена деревянная разветвлённая тропа общей площадью более 2,4 тыс. кв. м. Она ведёт к утверждённому месту установки монумента божества Арьябала, к субургану и озеру долголетия, - сообщает администрация Закаменского района со ссылкой на «Закамну-инфо.24/7». - Кроме того, там установили обзорный пирс, возвели беседки для отдыха. Доступна первая часть тропы и для маломобильных граждан. Также в этом месте построили десять модульных благоустроенных юрт.
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