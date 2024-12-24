В Иркутской области ветеранам СВО дадут деньги вместо участка

В Иркутской области установят социальную выплату ветеранам боевых действий, отличившимся в ходе СВО, взамен предоставления земельного участка. Законопроект рассмотрели во втором чтении на 19-й сессии регионального парламента. Документ внёс в заксобрание губернатор Игорь Кобзев.Согласно закону Иркутской области № 146-оз ветераны боевых действий, отличившиеся в ходе СВО (удостоенные звания Героя РФ или награждённые орденами РФ) могут получить в собственность бесплатно земельный участок. Однако некоторые муниципалитеты столкнулись со сложностями при реализации этого закона.- В правительство поступили обращения мэров Иркутска и Ангарска о невозможности предоставления земельных участков в связи с отсутствием земельных участков. В Ольхонском и Слюдянском районе реализовать закон сложно из-за законодательно установленных ограничений в границах центральной экологической зоны Байкальской территории. Поэтому мы приняли решение об установлении социальной выплаты для ветеранов боевых действий, отличившимся в ходе СВО, взамен земельного участка. Действовать эта мера поддержки будет с 1 января 2025 года, – рассказал Игорь Кобзев.Депутаты приняли законопроект во втором и окончательном чтении. Сумма социальной выплаты составит 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.