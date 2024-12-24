24 декабря

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В Бурятии выбрали лучших в финансовой грамотности

В Бурятии выбрали лучших в финансовой грамотности
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Прошло заседание межведомственной координационной комиссии

20 декабря в здании правительства Республики Бурятия состоялось заседание членов межведомственной координационной комиссии, на котором были озвучены итоги работы комиссии за 2024 год и планы на 2025 год.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ, также в рамках заседания участники обсудили различные аспекты реализации регламентных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения региона. Так, были представлены план мероприятий по реализации региональной программы на 2025 год, доклад о проведённой информационной работе по повышению финансовой грамотности, результаты работы точек финансового консультирования, созданных в «пилотных» населённых пунктах муниципальных образований.

В ходе заседания также были оглашены результаты конкурсов по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры. Номинацию «Лучшее министерство по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры 2024» выиграло министерство образования и науки РБ. В номинации «Лучшее муниципальное образование Республики Бурятия по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры 2024» было отмечен Иволгинский район.

Номинация «Лучшее предприятие по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры 2024» ушла к Курумканскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. В номинации «Лучшая образовательная организация Республики Бурятия по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры 2024» победила СОШ Хойтобэе. А номинацию «Лучший трудовой коллектив» получил детский сад «Золотой ключик».

Бурятия конкурс финансовая грамотность

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