В Бурятии выбрали лучших в финансовой грамотности

20 декабря в здании правительства Республики Бурятия состоялось заседание членов межведомственной координационной комиссии, на котором были озвучены итоги работы комиссии за 2024 год и планы на 2025 год.Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ, также в рамках заседания участники обсудили различные аспекты реализации регламентных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения региона. Так, были представлены план мероприятий по реализации региональной программы на 2025 год, доклад о проведённой информационной работе по повышению финансовой грамотности, результаты работы точек финансового консультирования, созданных в «пилотных» населённых пунктах муниципальных образований.В ходе заседания также были оглашены результаты конкурсов по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры. Номинацию «Лучшее министерство по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры 2024» выиграло министерство образования и науки РБ. В номинации «Лучшее муниципальное образование Республики Бурятия по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры 2024» было отмечен Иволгинский район.Номинация «Лучшее предприятие по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры 2024» ушла к Курумканскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. В номинации «Лучшая образовательная организация Республики Бурятия по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры 2024» победила СОШ Хойтобэе. А номинацию «Лучший трудовой коллектив» получил детский сад «Золотой ключик».