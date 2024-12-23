23 декабря

22 декабря

Популярное

Стали известны даты «Байкальской рыбалки – 2025»

Стали известны даты «Байкальской рыбалки – 2025»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Главным призом станет Лада 4х4

Стали известны даты «Байкальской рыбалки – 2025» (возрастное ограничение 0+). В будущем году легендарный турнир по подлёдному лову состоится 28-29 марта в селе Турка Прибайкальского района Бурятии.

В 2025 году рыбаки со всех уголков страны поборются за главный приз – автомобиль «Лада 4х4».

В 2024 году соревнования также проводились в марте в Турке. Всего в турнире по подлёдной рыбалке участвовали 256 команд по четыре человека в каждой, а также более 100 детей в индивидуальном зачёте. Большинство команд, как заявили сами участники, приехали за победой. Однако, в первую очередь, им хотелось посетить сам фестиваль, пообщаться с другими рыбаками, поделиться опытом и отдохнуть от городской суеты.

В 2024 году впервые за 18-летнюю историю фестиваля победу одержала женская команда под названием «Леди Бур» с уловом 811 граммов. Девушки забрали главный приз – внедорожник УАЗ «Патриот».

Каждый раз организаторы приглашают в качестве ведущих известных людей. В уходящем году им стал актёр Дмитрий Певцов. В прошлые годы зрители и участники мероприятия видели в качестве приглашённых звёзд певицу Анну Семенович, актёров Дмитрия Дюжева, Андрея Соколова и Алексея Булдакова и других. Кто будет радовать рыбаков в будущем году – пока неизвестно.

Мероприятие проводится ежегодно с 2006 года. Однако бывали и исключения. В 2020 году турнир отменили из-за разбушевавшейся эпидемии COVID-19, в 2023 году «Байкальскую рыбалку» отменили на фоне СВО в знак поддержки военнослужащих.
Байкальская рыбалка рыбалка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Борцы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Борцы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Общество, 23.12.2024
Турнир проходил в Усть-Ордынском округе
В Бурятии студенты двух стран сыграли в шатар
В Бурятии студенты двух стран сыграли в шатар
Общество, 23.12.2024
В общекомандном зачёте победила Монголия
Тайбоксёры Бурятии стали третьими в Чите
Тайбоксёры Бурятии стали третьими в Чите
Общество, 23.12.2024
Победителями кубка по муай-тай были забайкальские спортсмены
В Иркутской области определились с границами охранных зон
В Иркутской области определились с границами охранных зон
Общество, 23.12.2024
Их установили для ещё шести региональных памятников природы
В Бурятии начали работы по газификации Северобайкальска
В Бурятии начали работы по газификации Северобайкальска
Общество, 23.12.2024
Пока разбираются с техническими решениями и обоснованием магистрального газопровода
На юге Бурятии провели турнир по «Бухэ барилдаан»
На юге Бурятии провели турнир по «Бухэ барилдаан»
Общество, 23.12.2024
Абсолютным победителем стал Зоригто Ухинов
В Иркутске открыли ёлку Счастья
В Иркутске открыли ёлку Счастья
Общество, 23.12.2024
Она расположена на острове Конный
Травматолог из Бурятии получил престижную премию
Травматолог из Бурятии получил престижную премию
Общество, 23.12.2024
Он был отмечен за достижения в развитии акупотомологии
Просубсидированы полёты на север Бурятии
Просубсидированы полёты на север Бурятии
Общество, 23.12.2024
Субсидированные билеты из Улан-Удэ уже появились в продаже
В районах Улан-Удэ зажглись ёлки
В районах Улан-Удэ зажглись ёлки
Общество, 23.12.2024
Предпраздничные новогодние мероприятия начались на прошлой неделе
На севере Бурятии засняли пролёт метеора
На севере Бурятии засняли пролёт метеора
Общество, 23.12.2024
Небо над баунтовским селом Багдарин озарилось удивительным явлением
Спортивные туристы Бурятии выиграли чемпионат России
Спортивные туристы Бурятии выиграли чемпионат России
Общество, 23.12.2024
У них оказался самый сложный лыжный маршрут 2024 года
В столице Бурятии ещё на сутки продлили режим «чёрного неба»
В столице Бурятии ещё на сутки продлили режим «чёрного неба»
Общество, 23.12.2024
На улицу горожанам по-прежнему лучше не высовываться

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^