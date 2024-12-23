Стали известны даты «Байкальской рыбалки – 2025» (возрастное ограничение 0+). В будущем году легендарный турнир по подлёдному лову состоится 28-29 марта в селе Турка Прибайкальского района Бурятии.
В 2025 году рыбаки со всех уголков страны поборются за главный приз – автомобиль «Лада 4х4».
В 2024 году соревнования также проводились в марте в Турке. Всего в турнире по подлёдной рыбалке участвовали 256 команд по четыре человека в каждой, а также более 100 детей в индивидуальном зачёте. Большинство команд, как заявили сами участники, приехали за победой. Однако, в первую очередь, им хотелось посетить сам фестиваль, пообщаться с другими рыбаками, поделиться опытом и отдохнуть от городской суеты.
В 2024 году впервые за 18-летнюю историю фестиваля победу одержала женская команда под названием «Леди Бур» с уловом 811 граммов. Девушки забрали главный приз – внедорожник УАЗ «Патриот».
Каждый раз организаторы приглашают в качестве ведущих известных людей. В уходящем году им стал актёр Дмитрий Певцов. В прошлые годы зрители и участники мероприятия видели в качестве приглашённых звёзд певицу Анну Семенович, актёров Дмитрия Дюжева, Андрея Соколова и Алексея Булдакова и других. Кто будет радовать рыбаков в будущем году – пока неизвестно.
Мероприятие проводится ежегодно с 2006 года. Однако бывали и исключения. В 2020 году турнир отменили из-за разбушевавшейся эпидемии COVID-19, в 2023 году «Байкальскую рыбалку» отменили на фоне СВО в знак поддержки военнослужащих.