Спортивные туристы Бурятии выиграли чемпионат России

У них оказался самый сложный лыжный маршрут 2024 года
Подведены итоги чемпионата России по спортивному туризму в дисциплине «Маршрут – лыжный (1-6 категория)». На соревнованиях успешно выступила спортивная туристская группа Бурятии.
Команда республики в составе Александра Семёнова (руководитель), Баира Батуева, Павла Зозуля и Андрея Мануйлова заняла первое место чемпионата в виде программы «маршруты 4-6 категории сложности». Спортсмены прошли сложнейший лыжный маршрут 6-й категории сложности в районе хребта Буордах в Республике Саха (Якутия) с восхождением на гору Победа высотой 3003 метра.
- Это огромное достижение для спортивного туризма Бурятии. Молодцы! – сообщает федерация спортивного туризма РБ.
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