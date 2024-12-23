Спортивные туристы Бурятии выиграли чемпионат России

Подведены итоги чемпионата России по спортивному туризму в дисциплине «Маршрут – лыжный (1-6 категория)». На соревнованиях успешно выступила спортивная туристская группа Бурятии.Команда республики в составе Александра Семёнова (руководитель), Баира Батуева, Павла Зозуля и Андрея Мануйлова заняла первое место чемпионата в виде программы «маршруты 4-6 категории сложности». Спортсмены прошли сложнейший лыжный маршрут 6-й категории сложности в районе хребта Буордах в Республике Саха (Якутия) с восхождением на гору Победа высотой 3003 метра.- Это огромное достижение для спортивного туризма Бурятии. Молодцы! – сообщает федерация спортивного туризма РБ.