Тайбоксёры Бурятии стали третьими в Чите

Победителями кубка по муай-тай были забайкальские спортсмены
Церемония награждения призёров и победителей кубка Удоканской меди по муай-тай прошла 22 декабря в Чите. В этом году в соревнованиях в течение 3 дней состязались 180 спортсменов из Забайкалья, Иркутской и Амурской областей, а также Бурятии.
По итогам состязаний общекомандное первое место занял Забайкальский край, второе – Амурская область, третье – Республика Бурятия.
Как сообщили в спортивном клубе «Арсенал», бурятские спортсмены завоевали 1 золотую, 3 серебряных и 5 бронзовых наград. Также приз «За волю к победе» получил Роман Судаков.
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Победителями кубка по муай-тай были забайкальские спортсмены
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