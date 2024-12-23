Тайбоксёры Бурятии стали третьими в Чите

Церемония награждения призёров и победителей кубка Удоканской меди по муай-тай прошла 22 декабря в Чите. В этом году в соревнованиях в течение 3 дней состязались 180 спортсменов из Забайкалья, Иркутской и Амурской областей, а также Бурятии.По итогам состязаний общекомандное первое место занял Забайкальский край, второе – Амурская область, третье – Республика Бурятия.Как сообщили в спортивном клубе «Арсенал», бурятские спортсмены завоевали 1 золотую, 3 серебряных и 5 бронзовых наград. Также приз «За волю к победе» получил Роман Судаков.