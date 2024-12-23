Ансамбль из Бурятии стал «Заслуженным коллективом народного творчества»

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала приказ о присвоении звания «Заслуженный коллектив народного творчества». В документе – 49 народных коллективов и любительских творческих объединений. В их числе народный фольклорный ансамбль «Баян Сумбэр» районного дома культуры «Одон» Кижингинского района Бурятии.Отметим, что звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присваивается сроком на 5 лет за высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов страны. В 2023 году звание получил 61 коллектив.Как напомнили в республиканском центре народного творчества, народный фольклорный ансамбль «Баян Сумбэр» из Кижингинского района завоевал золото в конкурсе «Один день бурята» в рамках прошедшего всемирного фестиваля «Алтаргана – 2024».