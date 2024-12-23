Борцы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований

В Усть-Ордынском Бурятском округе 226 борцов из Монголии и 25 регионов России соревновались на IV всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей на призы мэра Осинского муниципального района. Соревнования проходили с 19 по 21 декабря на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Баатар», сообщили в районной администрации.Среди 25 субъектов нашей страны в Осу приехали спортсмены из Красноярского, Приморского, Пермского, Ставропольского , Забайкальского краёв, Республик Бурятия, Саха(Якутия), Тыва, Хакасия, Башкортостан, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Амурской, Калининградской, Оренбургской, Самарской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Схватки проходили в 11 весовых категориях.Призёрами турнира стали:Первое место - Каиров Маирбек (Иркутская область)Второе место - Санаа Аслан (Тыва)Первое место - Хаханов Денис (Иркутская область)Второе место - Дун Сенгил (Хакасия)Третье место - Шоболов Степан (Иркутская область)Первое место - Ануфриев Гавриил (Иркутская область)Второе место - Иптышев Алексей (Хакасия)Третье место - Жданов Александр (Якутия)Третье место - Манжиханов Егор (Иркутская область)Первое место - Саая Сайын (Тыва)Второе место - Монгуш Альи (Красноярский край)Третье место - Гармаев Чингис (Забайкальский край)Третье место - Павлов Тимур (Иркутская область)Первое место - Николаев Арсений (Иркутская область)Второе место - Сереш Чаян (Тыва)Третье место - Орг Сергей (Красноярский край)Третье место - Канзычаков Артем (Хакасия)Первое место - Монгуш Максим (Тыва)Второе место - Алагуев Валерий (Иркутская область)Третье место - Иргит Эртине (Тыва)Третье место - Забеев Егор (Иркутская область)Первое место - Казаков Кирилл (Иркутская область)Второе место - Иргит Доржу (Тыва)Третье место - Попуу Ай-демир (Тыва)Третье место - Федоров Владимир (Иркутская область)Первое место - Бадмаев Руслан (Бурятия)Второе место - Першин Матвей (Красноярский край)Третье место - Ионин Мирон (Новосибирская область)Третье место - Соломыкин Александр (Новосибирская область)Первое место - Бады Чимит-доржу (Тыва)Второе место - Бадыргов Саадулла (Кемеровская область)Третье место - Мамышев Аймир (Хакасия)Третье место - Б. Буянтогтох (Монголия)Первое место - Черкашин Аркадий (Иркутская область)Второе место - Ц. Нямджав (Монголия)Третье место - Бадмаев Вячеслав (Бурятия)Третье место - Маланов Станислав (Иркутская область)Первое место - Алимутаев Курбан (Кемеровская область)Второе место - Тулуш Аюш (Тыва)Третье место - А. Балджиням. (Монголия)Третье место - Холкин Владимир (Новосибирская область)