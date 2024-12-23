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Борцы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований

Борцы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Общество,  Фото:администрация Осинского района
Турнир проходил в Усть-Ордынском округе

В Усть-Ордынском Бурятском округе 226 борцов из Монголии и 25 регионов России соревновались на IV всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей на призы мэра Осинского муниципального района. Соревнования проходили с 19 по 21 декабря на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Баатар», сообщили в районной администрации.

Среди 25 субъектов нашей страны в Осу приехали спортсмены из Красноярского, Приморского, Пермского, Ставропольского , Забайкальского краёв, Республик Бурятия, Саха(Якутия), Тыва, Хакасия, Башкортостан, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Амурской, Калининградской, Оренбургской, Самарской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Схватки проходили в 11 весовых категориях.

Призёрами турнира стали:

Весовая категория 42 кг
Первое место - Каиров Маирбек (Иркутская область)
Второе место - Санаа Аслан (Тыва)

Весовая категория 45 кг
Первое место - Хаханов Денис (Иркутская область)
Второе место - Дун Сенгил (Хакасия)
Третье место - Шоболов Степан (Иркутская область)

Весовая категория 48 кг
Первое место - Ануфриев Гавриил (Иркутская область)
Второе место - Иптышев Алексей (Хакасия)
Третье место - Жданов Александр (Якутия)
Третье место - Манжиханов Егор (Иркутская область)

Весовая категория 51 кг
Первое место - Саая Сайын (Тыва)
Второе место - Монгуш Альи (Красноярский край)
Третье место - Гармаев Чингис (Забайкальский край)
Третье место - Павлов Тимур (Иркутская область)

Весовая категория 55 кг
Первое место - Николаев Арсений (Иркутская область)
Второе место - Сереш Чаян (Тыва)
Третье место - Орг Сергей (Красноярский край)
Третье место - Канзычаков Артем (Хакасия)

Весовая категория 60 кг
Первое место - Монгуш Максим (Тыва)
Второе место - Алагуев Валерий (Иркутская область)
Третье место - Иргит Эртине (Тыва)
Третье место - Забеев Егор (Иркутская область)

Весовая категория 65 кг
Первое место - Казаков Кирилл (Иркутская область)
Второе место - Иргит Доржу (Тыва)
Третье место - Попуу Ай-демир (Тыва)
Третье место - Федоров Владимир (Иркутская область)

Весовая категория 71 кг
Первое место - Бадмаев Руслан (Бурятия)
Второе место - Першин Матвей (Красноярский край)
Третье место - Ионин Мирон (Новосибирская область)
Третье место - Соломыкин Александр (Новосибирская область)

Весовая категория 80 кг
Первое место - Бады Чимит-доржу (Тыва)
Второе место - Бадыргов Саадулла (Кемеровская область)
Третье место - Мамышев Аймир (Хакасия)
Третье место - Б. Буянтогтох (Монголия)

Весовая категория 92 кг
Первое место - Черкашин Аркадий (Иркутская область)
Второе место - Ц. Нямджав (Монголия)
Третье место - Бадмаев Вячеслав (Бурятия)
Третье место - Маланов Станислав (Иркутская область)

Весовая категория 110 кг
Первое место - Алимутаев Курбан (Кемеровская область)
Второе место - Тулуш Аюш (Тыва)
Третье место - А. Балджиням. (Монголия)
Третье место - Холкин Владимир (Новосибирская область)
вольная борьба спорт Усть-Ордынский Бурятский округ

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