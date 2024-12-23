На юге Бурятии провели турнир по «Бухэ барилдаан»

21 декабря в Кяхте состоялся республиканский турнир по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан». Соревнования были посвящены памяти Хамбо-ламы Содномпила Хэтэрхеева.Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, в турнире приняли участие более 300 юношей и мужчин в 12 весовых категориях. В результате упорных поединков определились лучшие борцы в своих весовых категориях. У мужчин лучшими стали:Первое место – Мункуев Алдар (Атаганский дацан)Второе место – Доржиев Владимир (дацан «Балдан Брэйбун»)Третье место – Цыбенов Золто (Табангут-Ичетуйский дацан)Первое место – Гармаев Сандан (Цээжэ-Бургалтайский дацан)Второе место – Ухинов Чингис (дацан «Балдан Брэйбун»)Третье место – Ухинов Галсан (дцан « Балдан Брэйбун»)Первое место – Ухинов Зоригто (дацан «Балдан-Брэйбун»)Второе место – Осеев Антон (дацан «Балдан-Брэйбун»)Третье место – Эрхитуев Кирилл (Баргузинский дацан)В абсолютном первенстве победил Зоригто Ухинов. Вторым стал Кирилл Эрхитуев.