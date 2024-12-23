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На юге Бурятии провели турнир по «Бухэ барилдаан»

На юге Бурятии провели турнир по «Бухэ барилдаан»
Общество,  Фото:администрация Кяхтинского района
Абсолютным победителем стал Зоригто Ухинов

21 декабря в Кяхте состоялся республиканский турнир по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан». Соревнования были посвящены памяти Хамбо-ламы Содномпила Хэтэрхеева.

Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, в турнире приняли участие более 300 юношей и мужчин в 12 весовых категориях. В результате упорных поединков определились лучшие борцы в своих весовых категориях. У мужчин лучшими стали:

Весовая категория до 63 кг
Первое место – Мункуев Алдар (Атаганский дацан)
Второе место – Доржиев Владимир (дацан «Балдан Брэйбун»)
Третье место – Цыбенов Золто (Табангут-Ичетуйский дацан)

Весовая категория до 75 кг
Первое место – Гармаев Сандан (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
Второе место – Ухинов Чингис (дацан «Балдан Брэйбун»)
Третье место – Ухинов Галсан (дцан « Балдан Брэйбун»)

Весовая категория свыше 75 кг
Первое место – Ухинов Зоригто (дацан «Балдан-Брэйбун»)
Второе место – Осеев Антон (дацан «Балдан-Брэйбун»)
Третье место – Эрхитуев Кирилл (Баргузинский дацан)

В абсолютном первенстве победил Зоригто Ухинов. Вторым стал Кирилл Эрхитуев.

Бурятия бурятская борьба спорт бухэ барилдаан

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