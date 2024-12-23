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В вузе Бурятии выбрали маскот-талисман

В вузе Бурятии выбрали маскот-талисман
Общество,  Фото:ВСГИК
Им сталь соболь

В Бурятии подошёл к концу конкурс по выбору талисмана Восточно-Сибирского государственного института культуры.

- Борьба была на редкость упорной, и каждый из участников в полной мере продемонстрировал творческий талант и готовность твёрдо отстаивать свою идею. Все работы были достойны победы, - отметили во ВСГИК.

По результатам онлайн-голосования, 720 голосов набрал Соболь, 634 голоса – Лиса и 77 голосов – Тигр.

- Итак, мы с большим удовольствием объявляем, что талисманом ВСГИК стал Соболь! Этот милый персонаж отныне будет олицетворять историю и традиции нашего вуза, станет символом творчества и единства. Мы верим, что наш избранник станет всеобщим любимцем и много лет будет радовать всех своим обаянием. Надеемся, что все участники и болельщики с уважением примут решение большинства, - сообщили в вузе.

Автором-победителем стала студентка первого курса направления подготовки «Дизайн» Полина Романцева.
Бурятия вузы талисман маскот конкурс соболь

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