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В Бурятии студенты двух стран сыграли в шатар

В Бурятии студенты двух стран сыграли в шатар
Общество,  Фото:ВСГУТУ
В общекомандном зачёте победила Монголия

Международный студенческий шахматный турнир в рамках реализации проекта «Студенческая шахматная лига Шатар» прошёл во Улан-Удэ. За победу сразились сильнейшие команды вузов и ссузов Бурятии, Иркутской области и Монголии. Всего в соревнованиях приняли участие 36 шахматистов.

Как сообщили в пресс-службе ВСГУТУ, в итоге в общекомандном зачёте победила сборная Монголии. Также лидерами среди вузов стали:
Первое место - Бурятский государственный университет;
Второе место - Бурятская сельхозакадемия;
Третье место - Иркутский национальный исследовательский технический университет.

Среди ссузов:
Первое место - колледж БГУ;
Второе место - Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта;
Третье место - технологический колледж.

В личном зачёте среди девушек победили:
Первое место - Арюна Пронькина;
Второе место - Алина Киселёва;
Третье место - Амаржаргал Энкхдэлгэр.

Среди юношей:
Первое место - Тамерлан Чындыгыр;
Второе место - Амартайван Эрхэмбаяр;
Третье место - Бэйэр Жамсаран.

Победителей наградили денежными призами.
Бурятия шатар спорт вузы студенты ссузы

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