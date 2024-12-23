В Бурятии студенты двух стран сыграли в шатар

Международный студенческий шахматный турнир в рамках реализации проекта «Студенческая шахматная лига Шатар» прошёл во Улан-Удэ. За победу сразились сильнейшие команды вузов и ссузов Бурятии, Иркутской области и Монголии. Всего в соревнованиях приняли участие 36 шахматистов.
Как сообщили в пресс-службе ВСГУТУ, в итоге в общекомандном зачёте победила сборная Монголии. Также лидерами среди вузов стали:
Первое место - Бурятский государственный университет;
Второе место - Бурятская сельхозакадемия;
Третье место - Иркутский национальный исследовательский технический университет.
Среди ссузов:
Первое место - колледж БГУ;
Второе место - Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта;
Третье место - технологический колледж.
В личном зачёте среди девушек победили:
Первое место - Арюна Пронькина;
Второе место - Алина Киселёва;
Третье место - Амаржаргал Энкхдэлгэр.
Среди юношей:
Первое место - Тамерлан Чындыгыр;
Второе место - Амартайван Эрхэмбаяр;
Третье место - Бэйэр Жамсаран.
Победителей наградили денежными призами.