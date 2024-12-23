В Бурятии студенты двух стран сыграли в шатар

Международный студенческий шахматный турнир в рамках реализации проекта «Студенческая шахматная лига Шатар» прошёл во Улан-Удэ. За победу сразились сильнейшие команды вузов и ссузов Бурятии, Иркутской области и Монголии. Всего в соревнованиях приняли участие 36 шахматистов.Как сообщили в пресс-службе ВСГУТУ, в итоге в общекомандном зачёте победила сборная Монголии. Также лидерамистали:Первое место - Бурятский государственный университет;Второе место - Бурятская сельхозакадемия;Третье место - Иркутский национальный исследовательский технический университет.Первое место - колледж БГУ;Второе место - Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта;Третье место - технологический колледж.В личном зачётепобедили:Первое место - Арюна Пронькина;Второе место - Алина Киселёва;Третье место - Амаржаргал Энкхдэлгэр.Первое место - Тамерлан Чындыгыр;Второе место - Амартайван Эрхэмбаяр;Третье место - Бэйэр Жамсаран.Победителей наградили денежными призами.