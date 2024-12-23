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Просубсидированы полёты на север Бурятии

Просубсидированы полёты на север Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Субсидированные билеты из Улан-Удэ уже появились в продаже

В Бурятии просубсидированы перелёты 2025 года из Улан-Удэ в Таксимо и Нижнеангарск авиакомпании «Ангара». Отметим, что на прошлой неделе приказом № 4/6 от 19.12.2024 года республиканской службой по тарифам РБ внесены изменения в приказ «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях самолётами АН-24, АН-26 по маршрутам Улан-Удэ – Нижнеангарск, Нижнеангарск – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Таксимо, Таксимо – Улан-Удэ».

Так, изменения касаются применения специального тарифа для следующих категорий граждан:
- граждан Российской Федерации, имеющих постоянную регистрацию по месту жительства на территории муниципальных образований «Муйский район», «Северо-Байкальский район», «город Северобайкальск» Республики Бурятия;
- граждан Российской Федерации, имеющих постоянную регистрацию по месту жительства на территории Республики Бурятия в возрасте до 23 лет, женщин в возрасте свыше 55 лет, мужчин в возрасте свыше 60 лет;
- граждан Российской Федерации, имеющих постоянную регистрацию по месту жительства на территории Республики Бурятия, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

- Оформление билетов по специальным тарифам производится в авиакассах, при предъявлении документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства на территории Республики Бурятия, справку с портала «Госуслуг» или из военкомата об участии в СВО, иной документ, подтверждающий участие в специальной военной операции на территориях Украины, - отметили в администрации Муйского района.

Бурятия Улан-Удэ Таксимо Нижнеангарск авиаперевозки

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