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На севере Бурятии засняли пролёт метеора

На севере Бурятии засняли пролёт метеора
Общество,  Фото:проект «StarVisor»
Небо над баунтовским селом Багдарин озарилось удивительным явлением

20 декабря, в 22:58, был зафиксирован пролёт яркого метеора. Наблюдение явления охватило территории Бурятии и Иркутской области.

Как сообщает администрация Баунтовского эвенкийского района, в Багдарине это невероятное зрелище было запечатлено камерой проекта «StarVisor», которая принадлежит Денису Максимову.

Отметим, что проект «StarVisor» - это патруль ночного неба, автоматизированное наблюдение за небесными явлениями с помощью обширной сети камер. Он позволяет получить оперативную информацию о видимости полярных сияний, серебристых и перламутровых облаков, метеорных потоков и других явлений на самых разных широтах.

Бурятия астрономия метеор Баунтовский район наука

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