На севере Бурятии засняли пролёт метеора

Небо над баунтовским селом Багдарин озарилось удивительным явлением
20 декабря, в 22:58, был зафиксирован пролёт яркого метеора. Наблюдение явления охватило территории Бурятии и Иркутской области.
Как сообщает администрация Баунтовского эвенкийского района, в Багдарине это невероятное зрелище было запечатлено камерой проекта «StarVisor», которая принадлежит Денису Максимову.
Отметим, что проект «StarVisor» - это патруль ночного неба, автоматизированное наблюдение за небесными явлениями с помощью обширной сети камер. Он позволяет получить оперативную информацию о видимости полярных сияний, серебристых и перламутровых облаков, метеорных потоков и других явлений на самых разных широтах.
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Небо над баунтовским селом Багдарин озарилось удивительным явлением
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