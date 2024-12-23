На севере Бурятии засняли пролёт метеора

20 декабря, в 22:58, был зафиксирован пролёт яркого метеора. Наблюдение явления охватило территории Бурятии и Иркутской области.Как сообщает администрация Баунтовского эвенкийского района, в Багдарине это невероятное зрелище было запечатлено камерой проекта «StarVisor», которая принадлежит Денису Максимову.Отметим, что проект «StarVisor» - это патруль ночного неба, автоматизированное наблюдение за небесными явлениями с помощью обширной сети камер. Он позволяет получить оперативную информацию о видимости полярных сияний, серебристых и перламутровых облаков, метеорных потоков и других явлений на самых разных широтах.