В Иркутской области определились с границами охранных зон

Указами губернатора Иркутской области от 18 декабря 2024 года утверждены границы охранных зон памятников природы регионального значения «Комплекс скал «Идол», Скальный останец «Витязь», «Комплекс скал «Старуха», «Останец «Царские ворота», «Умбельский источник» и «Нижнеудинские пещеры». Они расположены в Шелеховском, Нижнеудинском и Казачинско-Ленском районах.Как сообщили в пресс-служба правительства региона, в настоящее время местное министерство природных ресурсов и экологии проводит работу по установлению охранных зон вокруг памятников природы и внесению их границ в Единый государственный реестр недвижимости.