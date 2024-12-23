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В Иркутске открыли ёлку Счастья

В Иркутске открыли ёлку Счастья
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Она расположена на острове Конный

Торжественное открытие ёлки Счастья на острове Конный состоялось в Иркутске. Каждый желающий смог украсить территорию вокруг лесной красавицы. Для этого организаторами было подготовлено более 1000 шаров. Все они выполнены в палитре белого, серебристого и синего цветов.

– В нашем городе сложилась хорошая традиция: украшать общественные пространства вместе с иркутянами. Уже 7 лет подряд мы проводим подобные акции, когда люди вешают ёлочные украшения на деревьях в парках и скверах, загадав при этом желания. С удовольствием присоединился к сегодняшнему мероприятию. Ёлка, которую наряжали вместе с остальными деревьями, примет участие во всероссийском конкурсе, – отметил мэр Руслан Болотов. – «Счастье чистой воды» стало настоящим брендом Иркутска. Благодаря этому проекту о нас знают по всей стране. Поэтому внедряем эту концепцию в городскую среду. Так, например, фасад нового детского сада на Лисихе, а также подпорная стенка около учреждения украшены сюжетами об озере Байкал и дочери его Ангаре.

На праздник на остров Конный пришли сотни жителей города, многие из них целыми семьями. Для горожан работала полевая кухня. В мероприятии поучаствовали и сотрудники мэрии. В этом году они украсили ёлку игрушками, созданными мастерами и ремесленниками Иркутска.

– Сегодня мы провели самый правильный корпоратив: собрались с коллегами из различных комитетов и украсили пространство шарами в палитре проекта «Счастья чистой воды». И этой зимой мы решили назвать острова Юность и Конный островами Счастья, – заявила советник мэра города Инга Корочкина.

Как отметила пресс-служба администрации Иркутска, главная зелёная красавица на острове Конном высотой порядка восьми метров. В этом году она примет участие во всероссийском конкурсе «Ёлки России». На нём выберут лучшие новогодние деревья, расположенные на общественных пространствах, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды». Подведение итогов конкурса состоится в январе 2025 года.

Иркутск ёлка Новый год

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