В Бурятии начали работы по газификации Северобайкальска

Заместитель председателя правительства Бурятии сообщил о начале работ по газификации Северобайкальска. В своём телеграм-канале Евгений Луковников пишет о начале масштабной совместной работы с правительством Иркутской области в рамках исполнения поручения президента.- По соглашению руководителей обоих регионов с первым заместителем председателя правительства Иркутской области Русланом Леонидовичем Ситниковым определили первоочередные задачи. Во-первых, создаём совместную рабочую группу. Планируется, что магистральный газопровод для г. Северобайкальска будет присоединяться на объектах Иркутской области. Сейчас работаем над обоснованием трассировки такого магистрального газопровода, основных его технических решений и экономической составляющей, - отметил Луковников.При участии «Газпрома» и правительств двух регионов будет разработана «дорожная карта» по газификации Северобайкальска до 2030 года.