В районах Улан-Удэ зажглись ёлки

В Улан-Удэ, в парке «Юбилейный» открылась главная ёлка Октябрьского района. На сцене Дед Мороз и Снегурочка. поздравили всех с праздником и рассказали, как сотворить чудо, чтобы зажечь огни на ёлке. Под руководством Деда Мороза на зелёной красавице вспыхнули яркие огоньки, звезды, гирлянды. Также гости праздника стали участниками представления «Тайна снежной королевы» и фаер-шоу.Открытие другой главной ёлки – Железнодорожного района – состоялось на прошлой неделе в парке им. С. Н. Орешкова. Как сообщили в администрации района было красочно, весело, сказочно и огненно. Герои сказочного представления «По щучьему велению» повеселили ребят. А в конце вечера настоящий Дед Мороз зажёг ёлку и угостил детей конфетами.Праздники прошли и в микрорайонах столицы Бурятии. Так, в Забайкальском тоже торжественно открыли главную ёлку. Праздник для детворы и их родителей прошёл вчера возле ДК «Забайкальский» – именно там стоит главный символ Нового года. Для пришедших на праздник артисты дома культуры устроили целое театрализованное представление. Ребятишки не только смотрели, но и сами участвовали в представлении. Праздник закончился традиционным танцем ёхор, детям в конце мероприятия вручили сладкие подарки.- Добавим, именно с округа № 27 начинается череда новогодних праздников в Октябрьском районе Улан-Удэ – первую ёлку открывают именно в микрорайоне Забайкальский. Так что этот праздник был вдвойне особенным для жителей, - рассказали в горсовете.Отметим, что новогодние праздники для жителей отдалённых микрорайонов Октябрьского района пройдут на 9 площадках и продлятся до 7 января.