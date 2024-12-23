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Травматолог из Бурятии получил престижную премию

Травматолог из Бурятии получил престижную премию
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
Он был отмечен за достижения в развитии акупотомологии

В середине декабря в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии «Сила движения», на которой главный внештатный травматолог-ортопед министерства здравоохранения Бурятии Евгений Шигаев стал лауреатом в номинации «Новая разработка, новый метод лечения в травматологии и ортопедии». Премия прошла в рамках XI всероссийского Приоровского форума, посвящённого 100-летию профессора К.М. Сиваша.

- «Сила движения» — это премия лучшим врачам страны по профилю «травматология-ортопедия», а также представителям немедицинских специальностей, внёсшим большой вклад в развитие медицины в рамках специальности «травматология-ортопедия», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.

В подобных конкурсах участвуют и заслуженно побеждают в различных номинациях целые команды авторов из федеральных научных центров. Но в этом году организаторы впервые ввели новшество и разделили премию между Евгением Шигаевым и коллективом национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова (г. Курган).

- Конкурировать с такими соперниками очень непросто, но я решился. Один из основных стимулов — заявить о родной республике как о центре интеллектуальной деятельности, научного потенциала и возможного международного лечебного туризма, — поделился врач.

Евгений Шигаев получил премию за работу «Иглонож в практике травматолога-ортопеда как альтернатива хирургическому лечению».

- Мои многолетние достижения в развитии акупотомологии (лечение иглокожом заболеваний и травм опорно-двигательной системы) не остались без достойной оценки. Патенты, научные статьи, доклады на самых серьёзных научных площадках, первая русскоязычная монография «Практический иглонож» позволили мне взять номинацию с моими конкурентами-коллегами из федерального научного центра. Это та самая высота, покорить которую мечтает каждый исследователь нового метода, — рассказал Евгений Станиславович.

Бурятия здравоохранение премия

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